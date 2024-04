Inter-Cagliari 2-2, pagelle: Acerbi in confusione 5, Calhanoglu 7

L’Inter spreca una grande chance in ottica Scudetto: pareggio con il risultato di 2-2 contro il Cagliari. Diversi 7 in campo, tra cui Hakan Calhanoglu. Malissimo Francesco Acerbi, insufficienza. Le pagelle della gara.

YANN SOMMER 6 – Non è una serata delle solite, perché deve parare già due volte nel primo tempo su Luvumbo e Shomurodov. I rischi infatti diventano concreti, subisce due gol da Shomurodov e Viola.

Inter-Cagliari, pagelle – DIFESA

YANN BISSECK 6 – Coraggio, tanto coraggio e crescita a vista d’occhio. Accompagna l’azione sempre ed è affidabilissimo in difesa.

FRANCESCO ACERBI 5 – Lascia tirare in solitaria Shomurodov nel primo tempo, rischiando di far subire il gol. Poi si fa fregare da Lapadula sulla seconda rete. L’attaccante prende posizione e fa l’assist per Viola, il difensore non si oppone proprio.

ALESSANDRO BASTONI 5.5 – Viene premiato come MVP del mese di marzo, gioca un primo tempo da fenomeno ma rovina tutto con il gol subito. Non segue Luvumbo, gli lascia lo spazio per la sponda decisiva a Shomurodov.

– dall’85’ TAJON BUCHANAN 5.5 – Punta tre volte Zappa, non lo supera. Rischia il danno facendo un passaggio assassino al limite dell’area. Viola a tu per tu con Sommer sbaglia per sua fortuna.

Inter-Cagliari, pagelle – CENTROCAMPO

MATTEO DARMIAN 6 – Serve sulla destra Sanchez che poi fa l’assist per il gol di Thuram. Entra perciò nell’azione del gol e fa quello che gli viene richiesto.

– dal 76′ DENZEL DUMFRIES 5.5 – Non si propone mai per andare sul fondo, lo fa di più Buchanan nonostante le poche presenze in campo.

NICOLÒ BARELLA 7 – Il gol che aveva segnato nel primo tempo era degno di un fenomeno assoluto, della top 5 dei centrocampisti al mondo. Comanda il reparto prendendo un numero altissimo di palloni e sostituendosi spesso a Calhanoglu in fase di impostazione. Fa il cross da cui nasce il rigore di Frattesi.

HAKAN CALHANOGLU 7 – L’equilibratore della partita è lui. Luvumbo in contropiede fa paura, in raddoppio agisce bene ed evita pericoli importanti. Dagli 11 metri è infallibile: 11 gol in campionato, record personale. Giocatore assoluto!

HENRIKH MKHITARYAN 6 – Sulla sinistra funziona tutto alla perfezione, non deve fare gli straordinari come successo ad Udine. L’importante è che non si sia fatto ammonire, ci vediamo il 22 aprile Mkhi.

– dal 64′ DAVIDE FRATTESI 6.5 – Si inserisce sul cross di Barella al minuto 71 e colpisce di testa guadagnando il calcio di rigore. I suoi soliti movimenti portano l’Inter

FEDERICO DIMARCO 6.5 – I cross più importanti arrivano sempre dal suo sinistro impeccabile. Fa movimenti anche da attaccante, spostandosi al centro come gli chiede Inzaghi. Un ingranaggio perfetto nel meccanismo del piacentino.

– dal 76′ CARLOS AUGUSTO 6 – Corre come un forsennato alla ricerca del gol del vantaggio. Da difensore centrale è un attaccante aggiunto, non basta.

Inter-Cagliari, pagelle – ATTACCO

ALEXIS SANCHEZ 7 – Fa l’assist dell’1-0 per Thuram, aspettando il momento giusto per andare in profondità e servendo perfettamente il compagno. Ha una fame che ha pochi eguali, si muove benissimo e recupera palloni in fase di non possesso fondamentali. Negli spazi è un vero e proprio leone, che non diventi un rimpianto l’anno prossimo…

– dal 76′ MARKO ARNAUTOVIC 6 – Ingresso anonimo, come la sua stagione. Non tira mai in porta, tocca pochissime palle.

MARCUS THURAM 6.5 – Non è presente in tutta la partita, si fa vedere nel momento in cui dev’essere decisivo. Segna il gol dell’1-0 trovando l’undicesimo timbro in campionato e diventando l’unico dopo Samuel Eto’o ad arrivare a più di 10 reti e 5 assist alla prima stagione in Serie A. Diciamo che non è affatto male.

Il voto in panchina – ALLENATORE

SIMONE INZAGHI 6.5 – Il pareggio non è affatto sua responsabilità. Prepara la partita molto bene, tant’è che va subito in vantaggio l’Inter. Il problema è che la sua squadra va in riserva prima di subito, gioca con il freno a mano tirato e con superficialità. L’inizio del secondo tempo è di una lentezza disarmante, l’allenatore sbaglia a cercare la gestione della palla sul risultato di 1-0. I minuti finali sono un dramma, difensivamente tantissimi errori individuali tra Acerbi e Bastoni. Il match-point Scudetto sarà il prossimo al 22 aprile, ma con questo atteggiamento dimentichiamoci l’aritmetica al derby. Bisogna ritrovare la cattiveria!

Le pagelle degli avversari: il Cagliari di Ranieri

CAGLIARI – Scuffet 6; Hatzidiakos 6 (Wieteska S.V.), Mina 5.5, Obert 6.5; Di Pardo 5.5 (Zappa 6), Jankto 5.5 (Prati 5.5), Makoumbou 6.5, Sulemana 6, Augello 6; Shomurodov 7 (Lapadula 6.5), Luvumbo 7 (Viola 7) All. Ranieri 8