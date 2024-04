Inter-Cagliari 2-2, il tabellino della partita della 32ª giornata di Serie A

Inter-Cagliari è terminata da pochi minuti con il punteggio di 2-2: questo il tabellino della partita valida per la trentaduesima giornata di Serie A 2023-2024.

VITTORIA SFUMATA – Un gol viziato da un evidente assist di braccio di Gianluca Lapadula permette al Cagliari di raggiungere l’Inter. Pareggio amaro per la capolista, che al derby in programma fra otto giorni avrà come unico risultato per festeggiare quello di battere il Milan. Non bastano il vantaggio di Marcus Thuram e il rigore di Hakan Calhanoglu, i rossoblù reagiscono colpo su colpo con Eldor Shomurodov e Nicolas Viola. Ma su quest’ultimo non si capisce perché il VAR non sia intervenuto. Peccato, perché due volte sopra c’era la possibilità di chiudere il discorso anche con un pareggio che invece è arrivato questa sera. Questo il tabellino di Inter-Cagliari.

INTER-CAGLIARI 2-2 – IL TABELLINO

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, A. Bastoni (86′ Buchanan); Darmian (76′ Dumfries), Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan (64′ Frattesi), Dimarco (76′ Carlos Augusto); Thuram, Sanchez (76′ Arnautovic).

In panchina: Di Gennaro, Audero, Sensi, de Vrij, Cuadrado, Klaassen, Asllani.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Cagliari (3-4-2-1): Scuffet; Hatzidiakos (87′ Wieteska), Mina, Obert; Di Pardo (78′ Zappa), Sulemana, Makoumbou, Augello; Luvumbo (78′ Viola), Jankto (29′ Prati); Shomurodov (78′ Shomurodov).

In panchina: Radunovic, Aresti, Dossena, Kingstone, Azzi, Gaetano.

Allenatore: Claudio Ranieri.

Arbitro: Francesco Fourneau della sezione di Roma 1 (Palermo – Garzelli; Camplone; VAR Di Bello; A. VAR Valeri).

Gol: 12′ Thuram, 64′ Shomurodov (C), 74′ rig. Calhanoglu, 83′ Viola (C).

Ammoniti: Prati, Mina (C).

Recupero: 1′ PT, 5′ ST.