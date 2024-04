Inzaghi non parlerà dopo Inter-Torino! Chiarita la motivazione

Simone Inzaghi non parlerà in conferenza stampa, ma lo farà il vice Massimiliano Farris. Una scelta ben precisa e motivata dopo Inter-Torino.

SALA STAMPA − Simone Inzaghi sarà assente in conferenza stampa dopo Inter-Torino per lasciare spazio a Massimiliano Farris. Il mister nerazzurro vuole premiare il suo staff per il grande lavoro svolto, dandogli spazio in sala stampa. Al contempo, Inzaghi si preparerà per salire su uno dei due bus scoperti che intorno alle 16 lasceranno San Siro per attraversare Milano e far partire la festa scudetto. Destinazione Duomo.