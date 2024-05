Inter, l’attacco per il 2024/25 cambia volto tra cessioni, nuovi arrivi e ritorni

L’attacco dell’Inter in vista della stagione 2024/2025 è destinato a cambiare volto, seppur non completamente. Sono molti i movimenti in vista, infatti, tra cessioni, nuovi arrivi e ritorni.

RESTYLING – Uno dei reparti che è destinato a cambiare maggiormente all’Inter in vista della prossima stagione è sicuramente l’attacco. Inevitabile, dal momento che è probabilmente la zona di campo che in questa annata – seppur dominata e trionfale – ha mostrato le maggiori lacune. Partiamo subito dalle conferme: Lautaro Martinez e Marcus Thuram continueranno a essere i protagonisti assoluti dell’attacco dell’Inter anche la prossima stagione, al netto naturalmente di offerte a cifre folli che, al momento, riguardano più che altro la clausola risolutoria da 85 milioni di euro del francese. A loro si aggiungerà Mehdi Taremi, soltanto da ufficializzare dopo l’accordo a parametro zero in seguito alla scadenza del suo contratto con il Porto.

Inter, per l’attacco cessioni, ritorni e possibili nuovi arrivi

ADDII – Per qualcuno che resta, qualcuno è invece destinato a salutare l’Inter. Al momento, sicuramente, non farà parte dell’attacco nerazzurro la prossima stagione Alexis Sanchez. Non sono infatti in corso trattative per un rinnovo contrattuale, né tantomeno sono previsti incontri per proseguire anche nella stagione 2024-2025. Un altro addio praticamente certo è quello di Joaquin Correa, di ritorno all’Inter dopo la pessima esperienza in prestito all’Olympique Marsiglia, ma solo di passaggio, con l’Estudiantes in corsa per accaparrarsi le sue prestazioni. Più complicata la situazione di Marko Arnautovic: l’austriaco non ha convinto dopo il ritorno in nerazzurro, ma ha ancora un contratto in essere fino a giugno 2025 ed è arrivato per una cifra vicina agli 8 milioni di euro: difficile che i nerazzurri vogliano rischiare una plusvalenza in tal senso.

CACCIA AI NUOVI – In tutto questo, l’Inter sa bene che tre attaccanti di alto livello non possono bastare. Ed è qui che entra in gioco Albert Gudmundsson, il cui possibile arrivo si intreccia anche e soprattutto con il ruolo di Valentin Carboni. In caso di cessione del giovane argentino – su cui comunque i nerazzurri manterrebbero il diritto di recompra a cifre contenute, proprio come nel caso di Giovanni Fabbian – ci sarebbero le risorse necessarie per puntare forte sull’islandese e andare a rinforzare il reparto offensivo. Menzione speciale, poi, per Martin Satriano e Sebastiano Esposito: il primo, dopo la buonissima stagione in prestito al Brest, interessa al Valencia. Per il secondo bisogna invece capire la situazione playoff in Serie B: in caso di vittoria della Sampdoria e ritorno in Serie A scatterebbe infatti l’obbligo di riscatto dal prestito per 7 milioni di euro.