Vitor Roque-Inter, parla Xavi: «Decideremo a stagione finita»

Vitor Roque è uno dei nuovi nomi usciti per l’attacco dell’Inter in vista della prossima stagione. Il brasiliano non ha trovato molto spazio fin qui dal suo arrivo – per 40 milioni – al Barcellona e proprio di questo ha parlato il tecnico blaugrana Xavi Hernandez.

NUOVO NOME – Talento brasiliano classe 2005, Vitor Roque è un giocatore del Barcellona da gennaio 2024, quando è sbarcato in Spagna per una cifra pari a ben 40 milioni di euro. In Liga, per lui, sono arrivate 11 presenze con due gol. Numeri non propriamente esaltanti, che hanno portato addirittura a parlare di una proposta del club blaugrana all’Inter per la cessione del giocatore. Che andrebbe a rimpolpare il reparto offensivo dei nerazzurri in vista della prossima stagione.

Vitor Roque, futuro all’Inter? Parla Xavi Hernandez

CONCORRENZA – Nella conferenza stampa dopo la vittoria per 2-0 contro la Real Sociedad, Xavi ha parlato in questi termini di Vitor Roque: «Le decisioni le prenderemo solo a stagione ultimata e internamente. Adesso ha qualche problema fisico, l’ultima partita è riuscito a essere convocato solo per un soffio, ma non riusciva nemmeno a riscaldarsi. È vero, non gioca da cinque partite, ma nel Barcellona c’è molta competizione. Come allenatore devo far giocare chi sta meglio, né più né meno. È giovane e deve competere con grandi giocatori».

FUTURO INCERTO – Insomma, parole che fanno ben capire come per Vitor Roque non sarà facile trovare spazio in un pacchetto offensivo – quello del Barcellona – di altissimo livello. In ogni caso un’eventuale trattativa sarà possibile soltanto in prestito per l’Inter, vista anche la cifra per la quale il brasiliano ha raggiunto il club catalano soltanto quattro mesi fa. Senza contare che in nerazzurro troverebbe gli stessi problemi che sta avendo al Barcellona, vista la presenza di attaccanti come Lautaro Martinez, Marcus Thuram e il neo-arrivato (ancora da ufficializzare) Mehdi Taremi.