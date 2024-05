Satriano, il Valencia si fa avanti! L’Inter fissa il prezzo del cartellino – CdS

Satriano con i suoi gol sta contribuendo alla straordinaria stagione del Brest, attualmente terzo in classifica in Ligue 1. Anche l’edizione odierna del Corriere dello Sport conferma quanto riportato nella giornata di ieri riguardo l’interesse del Valencia, aggiungendo un dato in più che riguarda il prezzo del cartellino per l’Inter.

PIACE IN SPAGNA – Il Brest, attualmente terzo in classifica in Ligue 1, il prossimo anno potrebbe clamorosamente giocare in Champions League. Si tratterebbe di un’impresa. Alla quale avrebbe dato un contributo pure Martin Satriano, autore di 6 gol, ma destinato a tornare all’Inter dopo una stagione in prestito in secco. Le sue prestazioni hanno attirato l’interesse del Valencia, che vuole mettere sul mercato Hugo Duro, attaccante da 13 gol in Liga. Il suo sostituto potrebbe essere proprio Satriano. La richiesta dell’Inter si aggira intorno ai 6 milioni di euro.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno