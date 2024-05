Dedic o Sugawara per la fascia destra dell’Inter? Numeri a confronto

In vista della prossima stagione, l’Inter sta lavorando anche per cercare di rinforzare la fascia destra della rosa a disposizione di Simone Inzaghi, considerando ormai Tajon Buchanan come un’alternativa sulla sinistra. I due ultimi nomi usciti sono quelli di Amar Dedic e Yukinari Sugawara: eccoli a confronto.

RINFORZO A DESTRA – Per la fascia destra, in vista della prossima stagione, l’Inter è a caccia di un profilo su cui poter fare subito affidamento, ma che sia anche futuribile. Proprio in quest’ottica sono da leggere i nomi di Amar Dedic del Salisburgo e di Yukinari Sugawara dell’AZ Alkmaar, due nomi usciti negli ultimi giorni per una zona di campo dove, al momento, è ancora da definire il futuro sia di Denzel Dumfries che di Juan Cuadrado. Senza dimenticare, naturalmente, Matteo Darmian, il quale è però impensabile possa fare un’altra stagione intera come alternativa principale della fascia.

Inter, Dedic o Sugawara a destra? Numeri a confronto

PRIMA ALTERNATIVA – Il nome al momento accostato con più insistenza all’Inter, dei due, è quello di Yukinari Sugawara. Classe 2000, compirà tra pochi giorni – il 28 giugno – 24 anni. Nell’ultima stagione il giapponese ha raccolto 24 presenze in Eredivisie con la maglia dell’AZ Alkmaar, mettendo a referto 4 reti e 6 assist. Sei, poi, le presenze in UEFA Conference League, dove però non sono arrivati gol, né tantomeno assist. A livello internazionale, Sugawara ha già raccolto 12 presenze con la maglia del Giappone, nelle quali è anche arrivato un gol. Un vantaggio non da poco è anche la scadenza del suo contratto nel 2025, che permetterebbe all’Inter di strappare un accordo vantaggioso con il suo club.

SECONDA ALTERNATIVA – Subito dietro Yukinari Sugawara, come anticipato, per l’Inter c’è il nome di Amar Dedic. Ventuno per lui le presenze nella Bundesliga austriaca, con la maglia del Red Bull Salisburgo. Squadra con cui ha anche affrontato proprio i nerazzurri nella fase a gironi della UEFA Champions League di quest’anno, uscendone sconfitto entrambe le volte. In campionato sono 3 i gol e 5 gli assist (1 in meno in entrambe le categorie rispetto a Sugawara, ma con tre presenze in meno), mentre 6 sono le presenze europee. Classe 2002 ha anche due anni in meno rispetto al collega giapponese. In tutto questo ha una presenza in più con la sua nazionale, la Bosnia, e un gol a referto. Più difficile, però, un’eventuale trattativa di mercato: con il contratto in scadenza nel 2027 e una bottega cara – il Salisburgo – sarà difficile riuscire a ingaggiarlo per una cifra inferiore ai 20-25 milioni di euro.