Casini: «Extracomunitari in Serie A, soddisfatti! Richiesta di 10 anni»

Casini, presidente della Lega Serie A, commenta una delle notizie di oggi: quella della rivisitazione del regolamento sugli extracomunitari, definita dal Consiglio Federale. Le sue parole in tal senso.

LA NOVITÀ – Questo pomeriggio, il Consiglio Federale ha stabilito come dal 2024-2025 sarà possibile tesserare due nuovi extracomunitari per squadra senza più il vincolo di cederne uno all’estero. Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, dà una valutazione: «Per quanto riguarda la Serie A siamo soddisfatti. Erano oltre dieci anni che non si accoglieva una richiesta, che era quella di adeguare il numero di extracomunitari che possono arrivare ogni anno. Anche per quello che succede negli altri Paesi: ricordo che l’Italia aveva questo limite di due, di cui uno in sostituzione, mentre in Francia è quattro e non contano le ex colonie, in Germania non c’è e in Spagna è tre. Da questo punto di vista è stata accolta la richiesta: saranno due senza vincolo di sostituzione».

Casini festeggia per la “nuova” regola extracomunitari in Serie A

LE POSSIBILITÀ – Casini dà ulteriori temi di discussione, dopo questo sugli extracomunitari. Le sue parole: «Ringrazio in particolare l’AIC, che comunque ha compreso questa esigenza delle squadre di Serie A. Ha dimostrato un’apertura, ci saranno poi altri temi su cui lavorare insieme. Penso per esempio al tema del rafforzamento dei vivai».