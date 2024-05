Sugawara a destra indirizza le priorità del mercato Inter: ecco come

Il nome di Yukinari Sugawara torna di moda per il mercato dell’Inter. E un’eventuale trattativa darebbe ulteriori conferme sulle priorità per la rosa nerazzurra in vista della prossima stagione.

SCELTE CHIARE – L’Inter continua a lavorare sul mercato, nonostante l’apertura ufficiale avverrà come sempre a inizio luglio, portandosi avanti per costruire nel migliore dei modi la rosa a disposizione di Simone Inzaghi in vista della prossima, lunga, stagione. Dopo aver definito gli arrivi a parametro zero di Piotr Zielinski dal Napoli e Mehdi Taremi dal Porto, i nerazzurri osservano altri profili adatti a coprire nel migliore dei modi le poche lacune della squadra. Come, per esempio, Bento Krepski come secondo portiere alle spalle di Yann Sommer. Ma anche Yukinari Sugawara dell’AZ Alkmaar, esterno destro.

Inter, difesa e fasce restano priorità: Sugawara rende chiara la direzione

PROFILO ADATTO – Il nome di Yukinari Sugawara, esterno destro giapponese attualmente in forze all’AZ Alkmaar non è totalmente nuovo per quanto riguarda il mercato nerazzurro, visto che se ne era già parlato agli inizi di aprile. 23 anni, in scadenza nel 2025, Yukinari Sugawara rappresenta esattamente il tipo di giocatore cercato dall’Inter. Specialmente per il prezzo di cartellino, pari a 6 milioni di euro, vista proprio la sua situazione contrattuale.

DESTRA E SINISTRA – Con un eventuale arrivo di Yukinari Sugawara, l’Inter avrebbe la possibilità, inoltre, di permettere a Simone Inzaghi di continuare a lavorare con giocatori duttili e adattabili a ogni esigenza. Il suo arrivo coprirebbe di fatto la fascia sinistra, spostando definitivamente Tajon Buchanan a fare il vice-Federico Dimarco e, di conseguenza, Carlos Augusto a fare il vice-Alessandro Bastoni (come visto anche nella trasferta di Frosinone). Il giapponese coprirebbe quindi ulteriormente la fascia destra, che vedrebbe la presenza di Denzel Dumfries (al netto, naturalmente, di una possibile cessione) e del sempreverde Matteo Darmian. Un solo acquisto che aiuterebbe a coprire al meglio due zone di campo.