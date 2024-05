Carboni in Fiorentina-Monza guarda i compagni: spazio in corsa?

Valentin Carboni è sicuramente uno dei giocatori e dei talenti più interessanti di casa Inter, da seguire con attenzione. Anche se Fiorentina-Monza, squadra, questa, in cui è in prestito, non è la sua partita. O, quantomeno, dall’inizio.

PANCHINATO – Valentin Carboni sta facendo parlare molto di sé in questo periodo di pre-calciomercato, specialmente per quanto riguarda il suo talento in chiave futura. Non per niente è uno dei giocatori che l’Inter considera per poter fare un tesoretto necessario a finanziare i colpi necessari a puntellare la rosa in vista della prossima stagione. L’esperienza in prestito del giocatore argentino sta per volgere al termine e, nonostante siamo ormai verso fine campionato, in Fiorentina-Monza non sarà in campo dal primo minuto. Altre le scelte, infatti, del tecnico dei brianzoli Raffaele Palladino.

Carboni pronto a subentrare in Fiorentina-Monza: le formazioni ufficiali

FORMAZIONI UFFICIALI – Queste sono infatti le formazioni ufficiali delle due squadre per Fiorentina-Monza, con Valentin Carboni pronto a subentrare a gara in corso e sfruttare questi ultimi scampoli di campionato per mettersi ulteriormente in mostra.

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Parisi, Milenkovic, Martinez Quarta, Kayode; Mandragora, Arthur Melo; Castrovilli, Barak, Nico Gonzalez; Nzola.

Monza (4-2-3-1): Di Gregorio; Kyriakopoulos, Izzo, Pablo Mari, Birindelli; Pessina, Bondo; Zerbin, Colpani, Mota; Djuric.