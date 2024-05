Inter, per il mercato si guarda a destra! Occhi su un esterno in Olanda

Si scalda il calciomercato in casa Inter, con i dirigenti nerazzurri a caccia di possibili colpi per rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi per la prossima lunga stagione. Attenzione anche sulla fascia destra, dove si segue con interesse un esterno che gioca in Olanda.

COLPI DI MERCATO – Non solo Mehdi Taremi e Piotr Zielinski: l’Inter, in vista della prossima lunga stagione, guarda anche alla fascia destra. Con l’idea di spostare Tajon Buchanan a sinistra come vice-Federico Dimarco e Carlos Augusto a fare il vice-Alessandro Bastoni, il focus si sposta proprio dall’altra parte. Specialmente se dovesse anche partire Denzel Dumfries, con il quale le trattative per il rinnovo procedono a rilento. Ed ecco quindi che gli uomini mercato nerazzurri puntano a rinforzare proprio la fascia destra, con gli occhi su un esterno che gioca in Olanda, all’AZ Alkmaar.

Inter, per la destra torna di moda il nome di Sugawara

OTTIMI NUMERI – Il nome dell’esterno è Yukinari Sugawara, 23 anni, che milita attualmente nella squadra di Eredivisie. E ha anche raccolto ottimi numeri in questa stagione, con la bellezza di 4 gol e 6 assist in 29 presenze totali. Sicuramente un prospetto futuribile per l’Inter, che avrebbe anche importanti ripercussioni a livello di brand (ricordiamo come, in Giappone, i tifosi siano spesso propensi a seguire in massa i loro connazionali nel caso in cui finiscano proprio in grandi club).

CONCORRENZA – Tuttavia, secondo quanto riporta Sky Sport Germania, la concorrenza su Sugawara è alta. Non solo l’Inter: complice il prezzo piuttosto accessibile del suo cartellino – che si aggira attorno ai 6 milioni di euro, dal momento che è in scadenza di contratto nel 2025 – sono diverse le squadre interessate alle sue prestazioni. Tra cui Everton, Brighton e Wolfsburg.