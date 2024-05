Thuram, si riunisce la famiglia all’Inter? Il Nizza apre per Khephren

Kheprhrn Thuram, oltre a essere il fratello di Marcus, è anche uno dei centrocampisti più promettenti del calcio europeo. Seguito anche dall’Inter, potrebbe essere un colpaccio a prezzo quasi di saldo, con il Nizza che apre alla cessione vista la sua situazione contrattuale.

APERTURA – Con un solo anno di contratto rimasto e senza aperture per un eventuale rinnovo, il Nizza ha deciso di aprire alla cessione di Khephren Thuram, fratello di Marcus, attaccante dell’Inter. Secondo il quotidiano francese Nice Matin, il club transalpino avrebbe anche messo un prezzo “di saldo” per il centrocampista, che potrebbe partire per una cifra attorno ai 15-20 milioni di euro. Un prezzo che fa gola per un giocatore come Khephren Thuram di cui si parla molto bene per il talento e per quanto messo in mostra al Nizza. Tanto da aver attirato su di sé l’interessamento non solo dell’Inter, ma anche di Juventus e Liverpool.

Khephren Thuram all’Inter, si riunisce la famiglia? Le caratteristiche

TIPO DI GIOCATORE – Ma andiamo a capire meglio le qualità e le caratteristiche di Khephren Thuram. Centrocampista molto fisico, alto 192 centimetri, in questa stagione ha raccolto 25 presenze con il Nizza in Ligue 1 e ha messo a segno una rete e un assist. Inoltre, nel marzo dello scorso anno – a 22 anni – ha debuttato nella nazionale maggiore francese nella sfida contro l’Olanda per le qualificazioni a EURO 2024, seppur disputando soltanto un minuto.

ABBONDANZA – Certo, bisogna anche sottolineare come, al momento, le priorità per l’Inter siano in altre zone del campo. Come in porta, dove si cerca Bento Krepski come secondo portiere, ma anche in attacco, con la caccia al sogno Albert Gudmundsson del Genoa. A centrocampo al momento vige l’abbondanza, in un reparto che vede elementi come Mkhitaryan, Calhanoglu, Barella, Frattesi, Asllani e il nuovo arrivato Zielinski. Ma se arrivasse una ghiotta occasione, puntare su Khephren Thuram sarebbe un ottimo colpo. Specialmente visto il prezzo da occasione che ne fa il Nizza.