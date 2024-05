Inter, per Gudmundsson c’è la fila! Attenzione a due squadre – Sky

L’Inter monitora con attenzione gli sviluppi legati al futuro di Albert Gudmundsson. L’islandese, di proprietà del Genoa, rappresenta un obiettivo di mercato importante per la prossima stagione.

IL PUNTO – L’Inter è ben consapevole del fatto che gli occhi di varie big del nostro campionato siano diretti verso Albert Gudmundsson, autentica rivelazione di questa Serie A. L’islandese, autore finora di 14 goal e 3 assist in campionato, è seguito con attenzione dalla Juventus e dal Napoli in vista di un possibile investimento nel calciomercato estivo. Si profila la necessità di fare i conti con questi due club nella trattativa finalizzata a garantirsi l’approdo del classe 1997 a Milano.

Inter e Juventus, staffetta per Gudmundsson

IL PIANO – Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Juventus ha in mente una strategia per riuscire a strappare il consenso dell’islandese e del Genoa al trasferimento del calciatore in Piemonte. In particolare, l’idea sarebbe quella di inserire nella trattativa un profilo che possa incontrare l’apprezzamento del Grifone: si parla, in tal senso, di Fabio Miretti ed Enzo Barrenechea. Per entrambi, possibile sia il prestito secco che l’opzione di acquisto con recompra a favore dei bianconeri. In attesa di conoscere gli sviluppi legati a questa situazione di mercato, l’Inter ragiona sul da farsi. Perché se l’intenzione è quella di non voler rinunciare al calciatore islandese, sarà necessaria un’opera di convincimento in pieno stile Giuseppe Marotta e Piero Ausilio per garantirsi il suo approdo a Milano.