Inter, calciomercato già in corso: le trattative e gli osservati

Anche se mancano poco meno di due mesi all’apertura ufficiale del calciomercato, in casa Inter si sta già lavorando alacremente per allestire la rosa a disposizione di Simone Inzaghi in vista della prossima stagione. Di seguito un riassunto delle possibili trattative e dei giocatori osservati dalla dirigenza nerazzurra.

CALCIOMERCATO IN CORSO – In casa Inter non si perde tempo, anche e soprattutto per cercare di trovare gli affari migliori e mettere fin da subito la miglior rosa possibile nelle mani di Simone Inzaghi. Due sono già i colpi conclusi – soltanto da ufficializzare a tempo debito – ovvero Mehdi Taremi dal Porto per l’attacco e Piotr Zielinski dal Napoli per il centrocampo. Si guarda poi agli altri ruoli, con un focus in particolare per il secondo portiere, con il nome di Bento Krepski in pole position, e alla fascia destra, dove prende quota il nome di Yukinari Sugawara. Senza dimenticare altri nomi importanti, che in casa Inter si seguono con interesse, come Albert Gudmundsson o il difensore argentino Nicolas Valentini.

Inter, trattative e interessamenti per il calciomercato estivo

Portieri: Bento Krepski (Atletico Paranaense, probabile richiesta: 20 milioni di euro).

Difensori: Nicolas Valentini (Boca Juniors, probabile richiesta: 6 milioni di euro), Alessandro Buongiorno (Torino, probabile richiesta: 40 milioni di euro).

Centrocampisti: Piotr Zielinski (Napoli, accordo a parametro zero), Yukinari Sugawara (AZ Alkmaar, probabile richiesta: 6 milioni di euro), Amar Dedic (Red Bull Salisburgo, probabile richiesta: 20 milioni di euro).

Attaccanti: Mehdi Taremi (Porto, accordo a parametro zero), Albert Gudmundsson (Genoa, probabile richiesta: 40 milioni di euro).