Buongiorno, concorrenza per l’Inter. Solo una chance per prenderlo

Buongiorno sarà uno dei nomi più citati nel corso del prossimo mercato. Il difensore del Torino è oggetto del desiderio dell’Inter, senza troppi giri di parole, ma non è scontato il suo arrivo. Ceccarini, su TuttoMercatoWeb, indica gli scenari.

L’OBIETTIVO – Di Alessandro Buongiorno, nei giorni scorsi, ha parlato anche Piero Ausilio ribadendo l’apprezzamento da parte dell’Inter. Niccolò Ceccarini aggiunge però un altro nome: “Piace a tutte le big di Serie A ma non da oggi. La sua valutazione è superiore ai quaranta milioni di euro e arrivare a questa cifra è un problema un po’ per tutti. Anche il Napoli si è inserito nella corsa. L’obiettivo infatti è aggiungere in rosa un difensore molto forte. Già a gennaio il club azzurro si era mosso su vari profili senza però trovare la soluzione giusta. E allora ecco che adesso Buongiorno torna ad essere un’opportunità importante”.

CORSA MILANESE – Ceccarini trova un derby per Buongiorno: “Anche Inter e Milan seguono il centrale granata con attenzione. Il club nerazzurro avrebbe però bisogno di vendere per avere qualche chance. Idem il Milan, che già nella sessione invernale aveva sondato il terreno poi fermandosi subito visto che il Torino non ha mai pensato di privarsene. Ora però c’è una lunga estate davanti e vedremo come evolverà la situazione”.

Fonte: tuttomercatoweb.com – Niccolò Ceccarini