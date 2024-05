Bento, l’Inter fa sul serio: ecco cosa può portare in nerazzurro

L’Inter fa sul serio per quanto riguarda Bento, portiere brasiliano dell’Atletico Paranaense, che potrebbe diventare l’erede di Yann Sommer tra i pali della porta nerazzurra. Ecco che contributo può portare alla causa, in caso di arrivo.

EREDE – Sebbene il prossimo anno il progetto sia quello di mantenere Yann Sommer come titolare della porta dell’Inter, specialmente dopo la grande stagione disputata, in casa nerazzurra per la porta si guarda già al futuro. E il nome sempre più caldo è quello di Bento, attualmente in forze all’Atletico Paranaense e che parteciperà con la maglia del Brasile alla prossima Copa America. Seppur “chiuso” da due portieri di livello mondiale come Ederson del Manchester City e Alisson del Liverpool. Nonostante ciò, Bento ha comunque avuto l’onore di indossare per la prima volta la maglia della sua nazionale in due partite amichevoli disputate a febbraio, tra cui quella prestigiosa contro l’Inghilterra a Wembley.

Bento prossimo erede della porta dell’Inter? Ecco i suoi numeri

GIOVANE MA ESPERTO – Ma che contributo può portare Bento alla causa dell’Inter? Beh, parliamo di un estremo difensore dalle caratteristiche fisiche importanti, grazie al suo metro e novanta di altezza. Per quanto riguarda le presenze, parliamo di un giocatore in grado di raccogliere 160 partite con la maglia del suo club – l’Atletico Paranaense – dopo aver debuttato nel 2020 (all’età di 20 anni) in Copa Libertadores in un 1-1 contro il River Plate. 159 sono le reti subite, con 58 clean sheet registrati.

TRATTATIVE – Stando ai dati dell’autorevole portale Transfermarkt, il valore di mercato di Bento si aggira attorno al 13 milioni di euro. Resta da ricordare come il giocatore abbia tutta via una clausola rescissoria pari a 60 milioni di euro, che mette l’Atletico Paranaense in una posizione di forza. La sensazione è che si possa chiudere la trattativa per una cifra intorno ai 20 milioni di euro, con l’Inter forte non solo del sì del giocatore, ma anche della promessa di cessione da parte del presidente del club allo stesso Bento.