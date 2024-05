Gudmundsson, non solo l’Inter: una squadra in anticipo. La situazione – Sky

L’Inter ha da tempo nel mirino l’attaccante islandese Gudmundsson. Come anticipato da Gianluca Di Marzio, un club italiano ha fatto un primo contatto serio con il Genoa. E ora ha un vantaggio da poter sfruttare.



CONTATTI IN CORSO – Albert Gudmundsson è da tempo ormai nel mirino dell’Inter e di altri grandi club italiani e non solo. L’attaccante islandese sta facendo benissimo con la maglia del Genoa: proprio grazie a questa qualità ha attirato gli occhi di tutti addosso. E sarà uno dei nomi più attesi in vista del prossimo calciomercato. Con una novità fresca di serata da riportare.

Gudmundsson, Inter “sorpassata”: un altro club in pole position

VANTAGGIO PER PRENDERLO – Come riportato dal giornalista Gianluca Di Marzio via Twitter e ribadito in diretta su Sky Sport, la squadra più vicina ad assicurarsi le prestazioni di Gudmundsson è il Napoli di Aurelio De Laurentiis. Il club partenopeo, nel lunedì appena concluso, ha fatto un sondaggio ed è – al momento – la squadra italiana più avanti. Ci sono stati i primi contatti tra i club con gli azzurri che vorrebbero anticipare la concorrenza delle altre squadre. Gudmundsson sarà di certo un uomo mercato, ma l’Inter è ben consapevole che non sia da sola.