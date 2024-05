Zaniolo, tegola infortunio ed Europei a rischio per l’ex Inter

Tegola per Nicolò Zaniolo dopo Aston Villa-Liverpool di ieri: infortunio per l’attaccante ex Inter, che ora rischia anche di saltare gli Europei con l’Italia.

INFORTUNIO – A circa un mese dagli Europei, tegola per Nicolò Zaniolo e per il Commissario Tecnico Luciano Spalletti. Nella gara giocata ieri tra Aston Villa e Liverpool, l’ex Inter ha subito un infortunio al piede ed è uscito poco dopo il suo ingresso in campo. Gli esami svolti oggi hanno evidenziato una microfrattura al piede, per la quale i tempi di recupero potrebbero essere proprio di un mese. Il che lo porterebbe proprio a recuperare a Europei iniziati. Difficile, quindi, a questo punto una sua convocazione da parte del CT della Nazionale azzurra. Domani sono previsti ulteriori esami, con una flebile speranza per giocatore e Spalletti.