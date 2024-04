Inter-Torino 2-0, Calhanoglu decisivo: ora via alla festa!

Termina con il punteggio di 2-0 Inter-Torino, sfida valevole per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A. Ecco quanto successo a San Siro dopo il primo tempo terminato 0-0.

DOPPIO VANTAGGIO – Il secondo tempo inizia esattamente sulla falsa riga del primo, senza che né Inter né Torino spingano particolarmente sull’acceleratore. O almeno così sembra, perché al minuto 49 Henrikh Mkhitaryan parte tutto solo in campo aperto e Tameze lo abbatte a due passi dalla riga dell’area di rigore: cartellino giallo da parte dell’arbitro che però, chiamata al VAR, torna sulla sua decisione e mostra il cartellino rosso per il giocatore del Torino dopo il fallo da ultimo uomo. A questo punto i nerazzurri iniziano a spingere sull’acceleratore e al 56′ un’azione orchestrata da Lautaro Martinez porta allo scarico per Henrikh Mkhitaryan, l’armeno vede Hakan Calhanoglu tutto solo in area e il turco ringrazia con un siluro che vale l’1-0. Passano, poi, solo quattro minuti e Marcus Thuram viene abbattuto in area: calcio di rigore, Calhanoglu sul dischetto e – come una vera e propria sentenza – trasforma per il 2-0.

INIZI LA FESTA! – Nella seconda parte della ripresa, Simone Inzaghi concede spazio a tutti: scendono infatti in campo Davide Frattesi, Kristjan Asllani, Alexis Sanchez, Marko Arnautovic e Tajon Buchanan. L’Inter fa tanto possesso palla per gestire il risultato, senza voler affondare troppo il colpo. Anche se all’82’ Lautaro Martinez va a un passo dal gol con un tentativo in area di rigore su appoggio di de Vrij, la sua conclusione è però troppo debole e non ha problemi Milinkovic-Savic a bloccare. E senza ulteriori occasioni clamorose, termina questo Inter-Torino: altra vittoria per i nerazzurri campioni d’Italia decisa da una doppietta di Hakan Calhanoglu. E ora si dia il via alla festa!

INTER-TORINO 2-0

Calhanoglu al 56′ e rig. al 60′