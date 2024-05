Carboni, che cosa farà l’Inter? Dilemma estivo: tre opzioni in ballo

L’Inter potrà contare su Valentin Carboni nel ritiro estivo che si terrà a partire dal 13 luglio ad Appiano Gentile. L’argentino vorrà provare a convincere Inzaghi a puntare su di lui nella prossima stagione.

IL PROSPETTO – Il calciatore dell’Inter Valentin Carboni, in prestito annuale al Monza, tornerà alla base in occasione del ritiro estivo che avrà inizio a luglio. L’argentino, autore di 2 reti e 4 assist in 28 partite di Serie A con i brianzoli, rappresenta uno dei più interessanti prospetti del calcio italiano e dell’Argentina, tanto che il tecnico dell’Albiceleste Lionel Scaloni ha deciso di fargli disputare qualche minuto con la Nazionale maggiore nel match vinto per 3-1 contro il Costarica.

Carboni pedina di mercato non banale: l’Inter ragiona

IL FUTURO – In questo momento, sono varie le opzioni sul tavolo in merito al futuro di Carboni: la permanenza, la cessione in prestito e la cessione a titolo definitivo. L’ipotesi più probabile sembra essere quella del trasferimento in prestito in una piazza di livello medio del nostro campionato, come ad esempio il Genoa, nell’ambito di una trattativa che contempli la possibilità, per i nerazzurri, di riportarlo alla base dopo un certo numero di anni. Più difficile l’idea di una sua cessione a titolo definitivo, stante la richiesta formulata dall’Inter alle sue pretendenti: 30-35 milioni di euro. Sullo sfondo, l’ipotesi di una sua permanenza nel club nerazzurro, eventualità da non scartare alla luce dell’esigenza di godere di una rosa ampia in vista della mole di impegni da affrontare nella prossima stagione.