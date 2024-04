Inter-Torino 0-0 al 45′: ritmi bassi, ma festa grande a San Siro!

Termina sul punteggio di 0-0 il primo tempo di Inter-Torino, sfida valevole per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A (segui QUI il nostro live testuale). Ecco quanto successo in questi primi 45 minuti

FESTA SCUDETTO – Ritmi molto bassi, come prevedibile, in questo primo tempo di Inter-Torino, anche se entrambe le squadre hanno avuto occasioni interessanti. La prima è per i nerazzurri, con Matteo Darmian che tocca di tacco per Marcus Thuram, palla dentro per Lautaro Martinez la cui conclusione viene però deviata in calcio d’angolo. Angolo che non si batterà, per una posizione di fuorigioco a inizio azione. Al 15′ ci prova invece il Torino: azione manovrata che porta alla conclusione di Duvan Zapata, è bravo però Yann Sommer a farsi trovare pronto e deviare in calcio d’angolo.

TENTATIVI – Nella seconda parte di questo primo tempo di Inter-Torino i nerazzurri spingono per provare a trovare il gol del vantaggio. Ci prova Henrikh Mkhitaryan, con una conclusione da lontano a porta sguarnita, con la sfera che finisce però sopra la traversa. Ci prova poi al 34′ Hakan Calhanoglu, tiro potente dalla distanza, che non trova però la porta. Un nuovo tentativo arriva al 43′, questa volta ci pensa Lautaro Martinez che prova la botta da fuori area, Vanja Milinkovic-Savic si fa però trovare pronto sulla conclusione e blocca senza troppe difficoltà. Scivola via senza ulteriori sussulti questo primo tempo, si va all’intervallo sul punteggio di 0-0.

INTER-TORINO 0-0