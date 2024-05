Tra Inter e Calhanoglu è un vero matrimonio: le premesse e gli effetti

L’Inter ha trovato in Hakan Calhanoglu un trascinatore, un autentico leader su cui contare in ogni battaglia. Il turco ha trovato nell’Inter una casa nella quale sentirsi a tutti gli effetti in famiglia.

IL RAPPORTO – Che la storia tra l’Inter e Hakan Calhanoglu potesse trasformarsi in una relazione segnata da un vincolo così duro e significativo, probabilmente in pochissimi avrebbero potuto immaginarlo. Quando è arrivato nella Milano nerazzurra, nell’estate del 2020, il turco si presentava come un trequartista mai esploso definitivamente nella sponda rossonera, sempre alle prese con un ostacolo da superare per il passaggio definitivo verso lo status di giocatore top a livello europeo. I nerazzurri, dal canto loro, vedevano tendenzialmente con scetticismo l’approdo ad Appiano Gentile di un calciatore dei cugini, per altro non apprezzato fino in fondo nonostante le sue indubbie qualità tecniche.

Calhanoglu e l’Inter: la maturazione sul piano tattico e mentale

L’ASPETTO TATTICO – Anzitutto, a contribuire in maniera decisiva nella crescita definitiva dell’ex Amburgo è stata la capacità del tecnico nerazzurro Simone Inzaghi. Dopo una stagione e mezzo nel ruolo di mezz’ala, Çalhanoglu è stato spostato nella posizione di regista a causa dell’assenza di Marcelo Brozović. Sostituire il croato sarebbe stato un compito arduo per chiunque, figuriamoci per un calciatore estraneo a quella posizione del campo. A dispetto di ciò, dalla partita disputata contro il Barcellona in Champions League, decisa con un goal del turco da fuori area, si è attivato nella sua mente quel click decisivo per renderlo consapevole della sua capacità di ricoprire anche quella zona del campo. E di farlo in maniera ottimale. Su queste basi, si è giunti alla realtà attuale. Una in cui il numero 10 nerazzurro ha tutte le credenziali per guardare da una posizione di parità i più importanti interpreti internazionali del ruolo.

IL PIANO MENTALE – Uno degli elementi più importanti della storia di Çalhanoglu all’Inter è, senza dubbio, il vincolo inscindibile che si è venuto a creare tra calciatore e tifoseria. Il matrimonio tra Hakan e la squadra nerazzurra si regge su una base essenziale: una promessa fatta dal turco ai suoi tifosi, quella di trasformare la delusione per la mancata vittoria dello scudetto nel 2022 e della Champions League nel 2023 nel motore per costruire quel trionfo tanto agognato da tutti, ossia la conquista della seconda stella. E, come a completamento di questa magnifica storia insieme, la gioia più bella si è consumata in occasione del derby con il Milan. Una chiusura del cerchio ideale per una storia d’amore ideale.