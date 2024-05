Pellegrini: «Sanchez al Betis? Parlato prima dell’Inter, ora cose cambiate»

Pellegrini, allenatore del Real Betis in Spagna, non chiude le porte a un possibile arrivo di Sanchez nel club biancoverde. In una lunga intervista rilasciata in patria per La Tercera, il tecnico cileno ricorda di quando ne aveva parlato prima che andasse all’Inter.

IN SCADENZA – Alexis Sanchez ha un contratto con l’Inter fino al 30 giugno prossimo. Ma Piero Ausilio, nell’intervista rilasciata a metà settimana a Fabrizio Biasin, ha aperto a un rinnovo che avrebbe del clamoroso. Non è però scontato che ciò avvenga, con altre squadre che si stanno interessando a lui. Fra queste il Real Betis di Manuel Pellegrini.

Pellegrini apre a Sanchez al Betis, in caso di mancato rinnovo all’Inter

OPZIONE – Pellegrini su Sanchez: «Ho avuto delle conversazioni con lui nella scorsa stagione, prima che andasse all’Inter. Avevamo parlato di qualcosa, però lui ha preferito andare all’Inter: adesso le cose sono cambiate e sta finendo la stagione. È un giocatore che ha dimostrato nella sua carriera: sono in pochi ad averlo fatto a livello mondiale, non lo dico solo come cileno, ad aver potuto giocare nel Manchester United, nell’Arsenal, nell’Inter e in tutte le squadre dove ha voluto giocare. È un calciatore di primissima fascia del calcio mondiale, però non so se rientra negli obiettivi che ha il Betis».

Fonte: La Tercera – Matias Parker