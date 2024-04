Inter-Torino 2-0, il tabellino della partita della 34ª giornata di Serie A

Inter-Torino è terminata da pochi minuti con il punteggio di 2-0: questo il tabellino della partita valida per la trentaquattresima giornata di Serie A 2023-2024.

FESTA IN CAMPO – L’Inter, Campione d’Italia da sei giorni, festeggia coi suoi tifosi il ventesimo scudetto e lo fa come ha fatto tutta la stagione: vincendo! Steso il Torino nella prima festa scudetto in campo, in una partita non certo dai ritmi eccezionali ma in cui la capolista ha imposto la sua legge. E l’ha imposta con Hakan Calhanoglu, che segna una doppietta nello spazio di quattro minuti a inizio ripresa. Prosegue il percorso con un altro obiettivo: quello di sfondare quota 100 punti. Ma adesso ci si sposta in giro per Milano, con i due pullman scoperti che partiranno verso le 16 direzione Duomo. Questo il tabellino di Inter-Torino.

INTER-TORINO 2-0 – IL TABELLINO

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, A. Bastoni (71′ Buchanan); Darmian, Barella (72′ Arnautovic), Calhanoglu (63′ Asllani), Mkhitaryan (63′ Frattesi), Carlos Augusto; Thuram (63′ Sanchez), Lautaro Martinez.

In panchina: Di Gennaro, Audero, Sensi, Cuadrado, Klaassen, Acerbi, Bisseck, Dimarco.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Lovato, Buongiorno, Rodriguez (72′ Masina); Bellanova, Tameze, Ilic, Lazaro (63′ Vojvoda); Vlasic, Ricci; Zapata (63′ Sanabria).

In panchina: Gemello, Popa, Pellegri, Kabic, Okereke, Dellavalle, Silva, Savva.

Allenatore: Ivan Juric.

Arbitro: Maria Sole Ferrieri Caputi della sezione di Livorno (Di Monte – Trasciatti; Marchetti; VAR Di Paolo; A. VAR Aureliano).

Gol: 56′, 60′ rig. Calhanoglu.

Espulso: Tameze (T) al 49′ per fallo con chiara occasione da gol.

Recupero: 2′ PT, 5′ ST.