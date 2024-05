Buchanan vuole l’Inter: gol, lavoro e tanti sacrifici. Sorride il Canada

Tajon Buchanan ha già conquistato i tifosi dell’Inter per la sua voglia di fare. Stessa cosa anche per Simone Inzaghi che non ha mai smesso di credere nelle qualità dell’esterno canadese.

LAVORO – L’Inter, con lo scudetto vinto con largo anticipo, si goda adesso il lavoro perfetto iniziato a gennaio durante la sessione invernale di calciomercato. Con Beppe Marotta e Piero Ausilio, l’Inter è riuscito a strappare alla concorrenza Tajon Buchanan. L’esterno canadese, dopo il solito apprendistato di Simone Inzaghi, si è finalmente sbloccato. Nella gara contro il Frosinone, Buchanan ha finalmente trovato la via del gol e ha ripagato se stesso dopo sei mesi complicati.

RECORD – Lo stesso Simone Inzaghi, concentrato a vincere il ventesimo scudetto e la seconda stella, aveva chiesto a Tajon Buchanan di aspettare, continuare ad allenarsi e che i risultati sarebbero arrivati. Detto fatto: il canadese ha saputo aspettare il suo momento con la prima rete stagionale. Il gol di Buchanan però, aggiunge un piccolo record storico alla rete: è infatti il primo canadese a segnare nella storia della Serie A. Per lui dunque, un gol che può valere doppio. Adesso però, servirà restare concentrati per queste ultime due partite e poi sapersi giocare bene le chance a partire dalla prossima stagione.

Buchanan e il futuro all’Inter: arriva l’occasione

FUTURO – Arrivato in silenzio come rimpiazzo di Juan Cuadrado, Tajon Buchanan ha trovato poco spazio a causa anche della competizione sulle fasce. Tra Dumfries, Darmian, Dimarco e Carlos Augusto, il suo inserimento è stato lento e con il contagocce. Era una cosa scontata per Simone Inzaghi che però non ha mai smesso di credere nelle qualità del classe ‘99 che a partire dall’anno prossimo avrà la grande occasione di prendersi una maglia da titolare. s