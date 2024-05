Taremi entra e il Porto svolta: gol della vittoria. Countdown Inter!

Taremi si prende la scena col Porto e l’Inter assiste soddisfatta alle gesta del suo prossimo attaccante (al contrario di quanto accade con un altro). Succede tutto nel secondo tempo del match contro il Boavista.

COUNTODOWN – L’Inter si lecca i baffi osservando il finale di stagione di Mehdi Taremi col Porto. Nel penultimo match stagionale di Liga Portugal, andato in scena questa sera contro il Boavista, Sergio Conceicao ha deciso di lasciare in panchina l’attaccante promesso sposo nerazzurro. La sfida è rimasta inchiodata sullo 0-0 fino al 60′, quando Bruno Lourenco ha segnato lo 0-1 del Boavista. Solo un minuto prima, però, proprio Taremi era subentrato in campo al posto di Martim Fernandes. Da quel momento il match di Liga si accende. Al 64′, dopo il gol del vantaggio, la squadra ospite perde una pedina: Pedro Malheiro viene espulso per doppio giallo e il Porto passa in superiorità numerica. All’81’ i padroni di casa riescono a pareggiare i conti con la rete di José Pedro. Poi sullo scadere dei tempi supplementari Taremi si prende la gloria. Con estrema gioia dell’Inter, il futuro attaccante nerazzurro al 90+8′ segna il gol della vittoria, su assist di Francisco Conceicao. E il Porto ringrazia l’iraniano, ancora per poco in squadra.