Marsiglia, ormai è tardi! Vittoria in Ligue 1 e senza Correa. L’Inter aspetta

L’Inter osserva, insieme a Correa, il finale di stagione del Marsiglia. La squadra di Jean-Louis Gasset batte il Lorient 3-1 nel match di Ligue 1.

OSSERVATORI – Marsiglia-Lorient, sfida valida per il trentatreesimo turno di Ligue 1, termina 3-1. Il ritorno alla vittoria della squadra allenata da Jean-Louis Gasset serve a ben poco all’Inter, che sperava nella qualificazione europea del club francese per far scattare il riscatto obbligatorio di Joaquin Correa. Il Marsiglia, infatti, non solo è stato eliminato dall’Europa League nella semifinale contro l’Atalanta pochi giorni fa, ma è anche ormai troppo lontano nella classifica del proprio campionato per la conquista della qualificazione attraverso il piazzamento in campionato. L’Inter, dunque, non può far altro che aspettare e restare a guardare la fine della stagione del Marsiglia e di Correa.

Correa, insieme all’Inter solo osservatore del Marsiglia

FINALE – Anche se da guardare c’è davvero poco, visto che Joaquin Correa non è stato chiamato in causa da Jean-Louis Gasset neanche questa sera. L’argentino dell’Inter, infatti, non era fra i calciatori del Marsiglia partiti titolari e non è poi nemmeno subentrato nel corso della partita. Il club francese, infatti, è arrivato alla vittoria con il gol di Aubameyang al 36′, che ha sbloccato il match. Al 41′, poi, ci ha pensato Gigot a raddoppiare. Subito dopo, al 43′, il Lorient è riuscito ad accorciare le distanze col gol di Mendy. Ma alla ripresa, al 54′, il rigore trasformato dal dischetto di Aubameyang ha permesso, non solo la doppietta, ma anche di chiudere definitivamente il match di Ligue 1 sul risultato definitivo di 3-1.