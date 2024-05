Lautaro Martinez, ancora distanza sul rinnovo con l’Inter: le cifre

Lautaro Martinez può rinnovare a breve il suo contratto con l’Inter, ma non è ancora definita l’intesa con l’attaccante e capitano. Per Sport Mediaset resta una distanza da dover colmare: il dato.

RINNOVO IN VISTA? – Nell’ultima settimana, sia il vice president Javier Zanetti sia il direttore sportivo Piero Ausilio hanno dato per certo (o quasi) il rinnovo di Lautaro Martinez con l’Inter. Un prolungamento tanto atteso, visto che blinderebbe l’attaccante e capitano a lunga scadenza. L’attuale contratto è fino al 30 giugno 2026, quindi bisogna iniziare a mettere nero su bianco per evitare qualsiasi problema. La trattativa con il suo agente Alejandro Camano va avanti da tempo, con quest’ultimo che ha incontrato la dirigenza dell’Inter due mesi fa in occasione della partita di Champions League in casa dell’Atlético Madrid. Ma a oggi l’intesa con Lautaro Martinez e il suo entourage ancora non c’è. E il motivo è abbastanza facile da comprendere: distanza sull’ingaggio.

Lautaro Martinez rinnova con l’Inter, ma quando?

FIRMA NECESSARIA – Le parti stanno trattando e l’augurio è che in tempi rapidi si arrivi un accordo. Magari prima che il Toro parta per la Copa América, in programma fra un mese negli Stati Uniti e alla quale parteciperà con l’Argentina. Sport Mediaset dà le cifre che separano l’Inter e Lautaro Martinez. La proposta della società è otto milioni di euro, la richiesta del giocatore è dieci. Ballano quindi due milioni, non pochissimi, e bisognerà far quadrare tutto anche a livello economico e finanziario. La volontà di continuare assieme c’è da entrambe le sponde, il discorso dei soldi non è però secondario. Servirà quindi un passo avanti, o dell’Inter o dello stesso Lautaro Martinez, per riuscire a colmare questa distanza e rinnovare. Ma, giusto ricordarlo, al momento non ci sono segnali che si possa arrivare a una rottura.