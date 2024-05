Oaktree prepara un nuovo piano per l’Inter: una priorità e un’incognita!

Oaktree ha già messo in chiaro di voler gestire l’Inter per più stagioni con l’intenzione di adottare una politica all’insegna della stabilità. Vediamone insieme le priorità e i punti di domanda.

IL PUNTO – Oaktree, con un comunicato emesso nella giornata di mercoledì, ha manifestato pubblicamente la propria intenzione di restare al timone dell’Inter per più di una stagione. L’obiettivo del fondo americano è quello di perseguire politiche all’insegna della stabilità finanziaria, non rinunciando ai propri principi nel percorso verso il raggiungimento di importanti traguardi alla guida della squadra nerazzurra. Nell’attesa di scoprire chi sarà il nuovo volto alla guida della presidenza dell’Inter, Oaktree sta preparando un nuovo piano per il club nerazzurro.

Oaktree e l’Inter: cosa aspettarsi in futuro?

LO SCENARIO – Il fondo americano si affiderà a Giuseppe Marotta e Piero Ausilio in merito alla gestione del profilo sportivo del club. La volontà è quella di dare continuità al percorso avviato sotto la presidenza di Steven Zhang, nell’ottica di continuare a registrare nuovi trionfi sportivi secondo parametri economici ben definiti. L’idea prioritaria è quella di capire se i dirigenti italiani continueranno ad avere quell’autonomia di cui godevano negli anni precedenti. Ciò rappresenta la chiave per comprendere come si orienteranno le scelte di mercato dei nerazzurri nella sessione estiva che sta per aprirsi.