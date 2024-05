Inter, presidente cercasi! Oaktree allontana una pista: CdA in definizione

Chi sarà il prossimo presidente dell’Inter? Con l’addio si Steven Zhang adesso il posto presidenziale è vacante. Le intenzioni di Oaktree, che creerà un nuovo CdA, sono chiare.

PRESIDENTE CERCASI – La poltrona presidenziale dell’Inter è al momento vacante – anche se solo di fatto. Con la turbolenta uscita di scena di Steven Zhang, ‘reo’ di non aver rimborsato entro la data di scadenza il prestito di quasi 400 milioni di euro, adesso il club nerazzurro è nelle mani del creditore Oaktree. Il fondo californiano è alla ricerca di una figura da investire della rilevante carica di Presidente dell’Inter. In questo senso, nelle ultime ore non sono mancate particolari suggestioni, come quella di pensare nel ruolo l’attuale vicepresidente dell’Inter, Javier Zanetti. Un altro nome che non si farebbe fatica a immaginare come volto di spicco nerazzurro è quello di Giuseppe Marotta, che negli ultimi anni ha magistralmente preso le redini dirigenziali del club. Le intenzioni di Oaktree, però, sembrano spingere verso un’altra direzione.

Inter, chi il nuovo presidente? Gli scenari con Oaktree

INTENZIONI – Tra gli obiettivi fissati per le prossime settimane dall’Inter c’è quello di istituire un nuovo Consiglio d’Amministrazione, dopo che con il passaggio Zhang-Suning il vecchio è automaticamente decaduto. All’interno del nuovo CdA, con molta probabilità verranno inseriti i volti di Alejandro Cano e Katherine Ralph, che proprio nella giornata di ieri hanno incontrato Giuseppe Marotta e Alessandro Antonello. Per quanto riguarda il nuovo presidente dell’Inter, invece, Oaktree parrebbe intenzionato a piazzare nel ruolo una persona vicina al fondo californiano piuttosto che un volto di rappresentanza dell’Inter. Le piste che portano ai nomi di Javier Zanetti e Giuseppe Marotta, dunque, sembrano destinate a sfumare.