Caressa avvisa l’Inter: «Dumfries signor giocatore! Una sensazione per il mercato»

Fabio Caressa ha inserito Denzel Dumfries nella sua personale classifica dei migliori 11 giocatori per rendimento della 37esima giornata di Serie A. Dal suo punto di vista, l’olandese sarà oggetto del desiderio delle big europee in estate.

IL GIUDIZIO – In un video pubblicato sul proprio canale Youtube, Fabio Caressa ha indicato Denzel Dumfries tra i migliori 11 giocatori della 37esima giornata della stagione 2023-2024 di Serie A. Il giornalista ha usufruito dell’occasione per rimarcare quelli che sono, dal suo punto di vista, i lati positivi del calciatore dell’Inter, spesso sottovalutato dagli addetti ai lavori: «Dumfries è un signor giocatore. Ha dimostrato di essere un giocatore di gamba e abile negli inserimenti. Di lui apprezzo le doti fisiche e il miglioramento nella protezione del pallone».

Dumfries e le sirene estere: l’Inter nel suo futuro?

CAPITOLO MERCATO – A proposito dell’interessamento di alcune big europee nei confronti del calciatore olandese, Caressa ha sottolineato la possibilità che vari club esteri si facciano avanti per avviare una trattativa con l’Inter ai fini del suo trasferimento nella sessione estiva di calciomercato. Nello specifico, il giornalista ha posto l’accento sui motivi che potrebbero spingere una squadra ad affondare il colpo per Dumfries: «Secondo me sarà un giocatore molto richiesto all’Inter, perché non è che ce ne siano tantissimi con le sue caratteristiche in giro per l’Europa. Non sarà un giocatore da 50 milioni di euro, anche se non escludo nulla nel caso di un club di Premier League». Le prossime settimane saranno certamente decisive per comprendere le intenzioni dell’Inter circa il futuro del centrocampista olandese.