Inzaghi-Tudor, due modelli a confronto: cosa aspettarsi da Inter-Lazio?

Inzaghi e Tudor rappresentano due dei migliori allenatori che il calcio italiano è in grado di offrire. In Inter-Lazio si confronteranno due sistemi di gioco diversi, il 3-5-2 inzaghiano contro il 3-4-2-1 di Tudor, interpretati però alla stessa maniera in termini di aggressività e propositività.

LA SFIDA – Simone Inzaghi si appresta a guidare la sua Inter nel match, caratterizzato da spunti interessanti sia in termini di numeri che di possibile spettacolo sul terreno di gioco, contro la Lazio di Igor Tudor valido per la 37esima giornata di Serie A. Il tecnico nerazzurro ha raggiunto nella stagione ancora in corso l’apice del suo processo di maturazione e definitiva ascesa al rango degli allenatori più importanti del nostro campionato. Il croato, invece, ha raccolto le macerie di una squadra in chiara difficoltà, riuscendo a infondere nelle menti dei suoi calciatori quella convinzione nei propri mezzi necessaria per riportarli sui giusti binari.

Inzaghi vs Tudor: perché non bisogna sottovalutare il croato!

IL MOMENTO – Il tecnico biancoceleste rappresenta uno degli astri nascenti del nostro calcio. Il suo rendimento alla Lazio non può essere sottaciuto, considerando i numeri che la sua gestione porta con sé oltre agli effetti che essa ha determinato sull’atteggiamento in campo dei propri calciatori. Da quando il croato siede sulla panchina del club capitolino, la sua squadra ha totalizzato 5 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta, per un totale di 16 punti. Un bottino che pone il club da lui allenato al primo posto nella classifica delle ultime cinque giornate, a pari merito con Inter e Atalanta. Elemento evidente, accanto a quello delle convinzioni riscoperte dai calciatori laziali grazie al suo lavoro sul piano mentale, della necessità di non sottovalutare la sua Lazio nel prossimo incontro di campionato.

IL FUTURO – Dalla sfida di domenica è possibile immaginarsi un incontro all’insegna dell’inclinazione offensiva delle due compagini e della contestuale attenzione sul piano difensivo. Le squadre di Inzaghi e Tudor si caratterizzano per un’attenta gestione del pallone, accompagnata a una solidità in fase di copertura difensiva. Nonostante la differenza nel sistema di gioco adottato, le due squadre presentano in comune l’elemento dello sguardo rivolto verso avanti, nel senso della ricerca del compagno di squadra smarcato al fine di costruire un’azione offensiva caratterizzata da rapidità e trame di gioco innovative e all’avanguardia. Quello che possiamo aspettarci dal confronto tra tali due modelli calcistici, quindi, è uno spettacolo fondato sull’idea di non rinunciare ai propri principi e alle proprie idee.