Moviola Inter-Lazio: manca un rigore, punizione dell’1-1 giusta

Inter-Lazio ha avuto Sacchi come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per la trentasettesima giornata di Serie A 2023-2024 e finito 1-1. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Macerata, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA INTER-LAZIO, PRIMO TEMPO – Non convince il metro usato da Juan Luca Sacchi, che sbaglia un po’ troppo per essere una partita senza granché da dire. Al 4′ subito gol annullato alla Lazio: sul lancio di Daichi Kamada è in posizione irregolare Valentin Castellanos, oltre l’ultimo difendente Alessandro Bastoni. Ci vuole però il VAR per togliere lo 0-1. Chiedono un rigore i biancocelesti al 35′, ma quando c’è l’impatto fra Benjamin Pavard e Mattia Zaccagni la palla è già uscita e quindi non è più in gioco, motivo per cui non è valutabile. Ne manca invece uno all’Inter nel minuto di recupero del primo tempo: vero che Matias Vecino scivola e l’impatto con Lautaro Martinez avviene quando è già caduto, ma gli impedisce di giocare il pallone. Il rigore ci stava.

Moviola Inter-Lazio: per l’arbitro Sacchi voto 5,5



MOVIOLA INTER-LAZIO, SECONDO TEMPO – L’unica ammonizione della partita arriva al 52′, su una ripartenza dell’Inter con superiorità numerica Nicolò Casale spende il giallo per fermare Francesco Acerbi. Cartellino pesante: era diffidato, salterà l’ultima giornata col Sassuolo. Manca una sanzione disciplinare per Matias Vecino, che al 77′ entra duro su Pavard (prende sì anche il pallone, ma l’intervento è irruente). Lo stesso Pavard, all’85’, con un intervento disperato su Castellanos lanciato a rete nega all’attaccante avversario di presentarsi solo davanti al portiere. Salvataggio regolarissimo e che vale come un gol, perché tempo due minuti e Denzel Dumfries si procura la punizione (giusta, fallo di Felipe Anderson) sulla fascia destra da cui arriva l’1-1. Chiusura con quattro minuti di recupero.