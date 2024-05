Moviola Verona-Inter: giusto annullare il gol di Sanchez, dubbi su rigore

Verona-Inter ha avuto Zufferli come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per la trentottesima giornata di Serie A 2023-2024 e finito 2-2. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Udine, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA VERONA-INTER, PRIMO TEMPO – Prima con entrambe non certo indimenticabile per Luca Zufferli, ma vista la situazione si può anche soprassedere. Al 10′ regolare il vantaggio di Marko Arnautovic, va via a Diego Coppola senza fallo. Poco dopo rimpallo in area Inter, la palla sbatte a terra e carambola sul braccio di Marcus Thuram ma senza che estremi per il rigore. Regolare anche l’1-1, Tijjani Noslin serve Tomas Suslov in gioco sull’incrocio. Prima ammonizione al 30′, Juan Cabal va dritto addosso a Thuram. Il vantaggio del Verona nasce da un recupero palla di Suat Serdar su Nicolò Barella, tutto corretto. Mentre poteva starci un rigore su Thuram al 45′, con Cabal che da dietro non si ferma e lo tocca. Il motivo per cui il VAR non interviene è – forse – che il francese allarga un po’ la gamba. Buona la posizione di Arnautovic sull’assist di Davide Frattesi nel 2-2.

Moviola Verona-Inter: per l’arbitro Zufferli voto 6



MOVIOLA VERONA-INTER, SECONDO TEMPO – Succede molto meno nella ripresa, sia in campo sia a livello di episodi. All’ora di gioco ammonito anche Nicolò Barella, per un intervento su Stefan Mitrovic: ci sta. Nel secondo dei tre minuti di recupero Alexis Sanchez si illude di aver firmato il gol partita, peraltro con uno splendido pallonetto. Purtroppo per lui e per l’Inter è però in fuorigioco al momento del (grande) lancio di Kristjan Asllani, perciò il VAR non può far altro che annullarlo. Anche qui, come in altre circostanze nel corso della partita, situazione sull’incrocio e con poco margine ma decisione finale corretta.