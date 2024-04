Moviola Inter-Torino: espulsione di Tameze chiarissima! Poi rigore

Inter-Torino ha avuto Ferrieri Caputi come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per la trentaquattresima giornata di Serie A 2023-2024 e finito 2-0. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Livorno, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA INTER-TORINO, PRIMO TEMPO – Per Maria Sole Ferrieri Caputi e le sue due assistenti, Francesca Di Monte e Tiziana Trasciatti, partita da ricordare: la prima terna arbitrale tutta al femminile nella storia della Serie A. Per quarantacinque minuti non c’è praticamente nulla da dire, se non un rimpallo al 39′ fra Hakan Calhanoglu e Duvan Zapata sul quale viene dato calcio d’angolo. Fra le proteste sia dell’uno (chiedeva rimessa) sia dell’altro (sembra ipotizzare un fallo di mano che non risulta dalle immagini). Ci sono comunque due minuti di recupero, complice anche un problema per Raoul Bellanova subito dopo.

Moviola Inter-Torino: per l’arbitro Ferrieri Caputi voto 6



MOVIOLA INTER-TORINO, SECONDO TEMPO – Le situazioni discusse arrivano subito dopo l’intervallo, con il momento di svolta al 47′. Henrikh Mkhitaryan si invola verso la porta, Adrien Tameze lo butta giù al limite dell’area, arriva un giallo. Ma, richiamata al VAR, Ferrieri Caputi dà rosso. Perché? Chiara occasione da gol piuttosto evidente, con Matteo Lovato lontano una decina di metri e in ritardo per intervenire. C’è chi dice “andava verso l’esterno”: no, la palla si sposta lateralmente solo quando Mkhitaryan subisce fallo. Ed è regolare la posizione di Lautaro Martinez a inizio azione, tenuto da Alessandro Buongiorno di molto. Poco dopo cade Nicolò Barella in area con Samuele Ricci, ma non c’è nulla. Mentre è netto il rigore dato all’Inter al 59′, per fallo di Lovato su Marcus Thuram. È quest’ultimo a toccare il pallone, poi il difensore del Torino lo sgambetta in scivolata nettamente. Si chiude senza ammonizioni.