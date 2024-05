Moviola Sassuolo-Inter: gol annullato giusto, poi troppe concessioni

Sassuolo-Inter ha avuto Marchetti come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per la trentacinquesima giornata di Serie A 2023-2024 e finito 1-0. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Ostia Lido, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA SASSUOLO-INTER, PRIMO TEMPO – L’arbitro Matteo Marchetti spezza troppo il gioco e consente al Sassuolo di perdere tempo a suo piacimento. Al 20′ però grazia un giocatore dell’Inter, ossia Alexis Sanchez che ferma Armand Laurienté negandogli un’azione d’attacco. Da quella punizione arriva l’1-0, dove è regolare in partenza la posizione di Josh Doig prima della sciagurata dormita di Denzel Dumfries. Su un contrasto fra Stefan de Vrij e Kristian Thorstvedt (43′) l’assistente dà calcio d’angolo, l’arbitro lo smentisce ma sbaglia perché era corner. Nel minuto di recupero (poi diventano quasi quattro) annullato l’1-1 a Lautaro Martinez: è di pochissimo avanti al momento del tiro di Carlos Augusto sporcato da Jeremy Toljan. Deve intervenire il VAR per cancellarlo.

Moviola Sassuolo-Inter: per l’arbitro Marchetti voto 5



MOVIOLA SASSUOLO-INTER, SECONDO TEMPO – Succede ancora meno del primo tempo, anche perché i ritmi sono imbarazzanti e al massimo ci sono minime contestazioni. Fischia comunque alcuni falli rivedibili, come uno a Lautaro Martinez (non sembra toccare Martin Erlic) e uno a Benjamin Pavard (Andrea Pinamonti si tocca la nuca ma accentuando). Proprio Pavard all’89’ sbraccia su Uros Racic e arriva proprio in chiusura il primo cartellino giallo della partita. Che diventano due neanche un minuto dopo, perché Daniel Boloca tira giù Tajon Buchanan per non farlo partire. I minuti di recupero sono quattro, pochi viste le perdite di tempo, e alla panchina dell’Inter giustamente non va giù. Se ne giocano forse due, con Andrea Consigli che lascia passare sempre tantissimo, ma fischia appena raggiunto il 94′ come se avesse fretta.