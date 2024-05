La Fiorentina ‘toglie’ un record all’Inter: staccata di nuovo

La Fiorentina stasera ha battuto 2-1 il Monza, nel posticipo della terzultima giornata di Serie A. Un risultato che, in maniera indiretta, porta l’Inter a ‘perdere’ un record di questo campionato stravinto.

GOL DECISIVO – La Fiorentina è riuscita a trovare i tre punti nell’ultimo quarto d’ora contro il Monza. A decidere il 2-1 del Franchi un gol di Arthur al 78′, che vale il sorpasso all’ottavo posto in classifica ai danni del Napoli. Ma non è solo questo il dato che conta stasera. Perché il centrocampista brasiliano è diventato il diciottesimo a segno per la Fiorentina in questa Serie A. Un numero che rimanda indietro l’Inter nella speciale classifica delle squadre con più marcatori differenti. I nerazzurri si erano portati a diciassette venerdì, con la prima marcatura italiana di Tajon Buchanan nello 0-5 col Frosinone. Ora servirà provare a raggiungere di nuovo la Fiorentina, con pochi giocatori a secco: Juan Guillermo Cuadrado, Davy Klaassen, Benjamin Pavard, Stefano Sensi, i Primavera aggregati e ovviamente i portieri. E l’Inter avrà solo due partite per farlo, Lazio e Verona, mentre i viola hanno anche il recupero con l’Atalanta il 2 giugno. Di seguito la classifica con tutti i marcatori diversi in Serie A.

SERIE A – CLASSIFICA MARCATORI DIVERSI DOPO FIORENTINA-MONZA

Fiorentina 18 (su 52 gol)

Inter 17 (su 84 gol)

Milan 16 (su 72 gol)

Roma 16 (su 62 gol)

Cagliari 16 (su 37 gol)

Atalanta 15 (su 65 gol)

Napoli 14 (su 52 gol)

Bologna 14 (su 49 gol)

Lazio 14 (su 44 gol)

Frosinone 14 (su 43 gol)

Juventus 13 (su 47 gol)

Genoa 13 (su 41 gol)

Udinese 13 (su 34 gol)

Lecce 13 (su 30 gol)

Monza 13 (su 28 gol)

Salernitana 13 (su 28 gol)

Sassuolo 12 (su 41 gol)

Empoli 12 (su 24 gol)

Verona 11 (su 34 gol)

Torino 11 (su 32 gol)