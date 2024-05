Fiorentina, ribaltone col Monza. Carboni solo apparizione

Nella prima partita dopo aver raggiunto la finale di UEFA Europa Conference League la Fiorentina ribalta da 0-1 a 2-1 il Monza. Per Carboni, prestito Inter, nove minuti più recupero.

IL SORPASSO – Dopo aver preso una nuova finale europea, la Fiorentina va avanti anche in Serie A. Lo fa ribaltando il Monza, col 2-1 che permette di scavalcare il Napoli all’ottavo posto. Ad andare in vantaggio per primi sono i brianzoli, al 9’ con un pallone messo in mezzo da Dany Mota per la deviazione di testa di Milan Djuric. Il centravanti bosniaco dà così continuità alla doppietta di nove giorni fa contro la Lazio. Ma la reazione rella Fiorentina arriva, al 32’: gran cross da destra di Antonin Barak a pescare sul secondo palo Nicolas Gonzalez, pure lui a segno di testa. L’argentino va così in doppia cifra. Poi, a inizio ripresa, palla dentro per Rolando Mandragora, grande aggancio e super intervento di Michele Di Gregorio sulla sua conclusione a botta sicura. Ma il portiere del Monza non può nulla al 78’, quando Arthur va via a centrocampo a Warren Bondo, avanza fino ai venti metri e con un gran destro firma il 2-1 dai venti metri. Poco dopo avrebbe la possibilità di pareggiare Andrea Colpani, ma il suo bel tiro esce di un soffio. E a seguire lascia il posto a Valentin Carboni. Per la Fiorentina una bella vittoria, anche se ormai è chiaro che l’obiettivo sia l’UEFA Europa Conference League.

SERIE A – LA CLASSIFICA DOPO FIORENTINA-MONZA 2-1

Inter 92

Milan 74

Bologna 67

Juventus 67

Atalanta 63 *

Roma 60

Lazio 59

Fiorentina 53 *

Napoli 51

Torino 50

Genoa 46

Monza 45

Lecce 37

Verona 34

Udinese 33

Cagliari 33

Frosinone 32

Empoli 32

Sassuolo 29

Salernitana 16

* una partita in meno