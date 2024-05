Pavard: «Volevamo vincere dopo la festa! Felice per i due titoli»

Pavard ha detto la sua dopo la sconfitta dell’Inter contro il Sassuolo per 1-0. Il difensore francese amareggiato, ma non si abbatte.

UN PIZZICO DI RAMMARICO − Benjamin Pavard a Rai Sport ha commentato il KO dell’Inter col Sassuolo: «Naturalmente volevamo vincere dopo la grande festa di domenica, ma siamo dispiaciuti e desolati per non esserci riusciti. Volevamo vincere le ultime quattro partite di campionato. Molto felice per aver vinto questi due titoli in questo mio primo anno all’Inter, ci sono altre partite da giocare e da provare a vincere. Scudetto e Champions League? Sicuramente ci proveremo, anche se non sarà facile, ma un grande club come l’Inter deve provarci».