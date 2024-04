Moviola Inter-Cagliari: gol del 2-2 mano! Uno scandalo convalidarlo

Inter-Cagliari ha avuto Fourneau come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per la trentaduesima giornata di Serie A 2023-2024 e finito 2-2. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Roma 1, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA INTER-CAGLIARI, PRIMO TEMPO – Francesco Fourneau voto 4. Deve prendere un votaccio, anche se è giusto fare nomi e cognomi dei veri responsabili dell’ennesimo scempio arbitrale di questa Serie A: il VAR Marco Di Bello e l’assistente VAR Paolo Valeri. Al 12′ Matteo Darmian pesca Alexis Sanchez in posizione regolare, da lui nasce l’assist per l’1-0 di Marcus Thuram. Chiede rigore Alessandro Bastoni al 24′, ma l’intervento di Alessandro Di Pardo in scivolata in area è nettamente prima sul pallone, poi è semplice scontro di gioco. Poco dopo gol annullato gol all’Inter, sul cross di Federico Dimarco parte in fuorigioco Nicolò Barella. Spallata energica di Yerry Mina a Marcus Thuram in area a palla in gioco (37′), troppo poco per dare rigore ma il difensore del Cagliari già stava rischiando da un diverbio precedente con Alexis Sanchez. Ammonito Matteo Prati al 40′: un pestone a Hakan Calhanoglu.

MOVIOLA INTER-CAGLIARI, SECONDO TEMPO – Claudio Ranieri si lamenta perché al 71′ viene dato un corner all’Inter che non c’era, ultimo tocco di Davide Frattesi. Ma il rigore, per “parata” di Mina su colpo di testa dello stesso Frattesi col braccio sinistro, è indiscutibile. Anche perché arriva dopo che, da quel corner, il Cagliari aveva respinto, Zito Luvumbo aveva rilanciato avanti ed era nata una seconda azione. Non c’è alcuna correlazione. Che invece c’è per l’evidentissimo assist col braccio di Gianluca Lapadula a Nicolas Viola sul 2-2. Scandaloso, inaccettabile e incredibile che il VAR non sia intervenuto: era un gol irregolare, da annullare. E la giustificazione è pure peggio.