Ranieri: «Inter futura campione, per il Cagliari è ottimo. Ho protestato»

Ranieri prosegue il giro di interviste di stasera, dopo il 2-2 da ex in Inter-Cagliari. L’allenatore rossoblù si è fermato a dare la sua analisi anche ad Abu Dhabi TV.

PASSO FORSE DECISIVO – Il Cagliari trova nel finale il pareggio per 2-2 contro l’Inter che permette di fare un grosso passo avanti in ottica salvezza. Claudio Ranieri elogia lo spirito dei suoi: «Stiamo lottando, siamo in una buona condizione adesso. I giocatori hanno grande spirito per lottare tutti insieme per salvare il Cagliari. Non era una partita facile, ma sono contento. L’Inter oggi voleva vincere come sempre, noi anche ce la siamo giocata e potevamo segnare il terzo gol ma alla fine meritiamo questo punto. Va bene così, al cospetto dei futuri campioni d’Italia: un ottimo risultato per noi».

PARI ALLA FINE – Ranieri, nonostante il definitivo 2-2 di Inter-Cagliari sia viziato da un assist col braccio di Gianluca Lapadula, ha una recriminazione: «Ho protestato per il corner da cui è scaturito il rigore del 2-1, peccato perché non era corner ma è andata così…» In realtà il rigore arriva due azioni dopo il calcio d’angolo, senza continuità di giocata.

PREMIATO – Contro l’Atalanta aveva fatto assist Eldor Shomurodov, stasera in Inter-Cagliari il gol del primo pareggio. Ranieri è contento dell’uzbeko: «Sta lottando tanto, si sacrifica per la squadra. Sono felie per lui e per noi che otteniamo questo risultato. Ai ragazzi ho detto che ora abbiamo un altro big match e quindi pensiamo alla Juventus, con fiducia ma senza volare troppo alto».