Inter-Cagliari e il gol irregolare di Lapadula. L’audio VAR: «Tocco fortuito!»

Fa abbastanza discutere il gol del pareggio 2-2 in Inter-Cagliari, con l’evidente tocco col braccio di Gianluca Lapadula autore dell’assist. Dagli studi di DAZN durante “Open VAR” subito dopo la partita è stato mandato in onda l’audio VAR tra arbitro Fourneau e i suoi assistenti. Poi il successivo commento di Matteo Trefoloni, ex arbitro di calcio oggi dirigente arbitrale, presente in studio.

AUDIO VAR – La rete del 2-2 in Inter-Cagliari è chiaramente irregolare a seguito del tocco col braccio di Gianluca Lapadula che fornisce l’assist decisivo per Nicolas Viola. Non sono dello stesso parere gli assistenti VAR dell’arbitro Francesco Forneau. Ecco l’audio ascoltato durante Open VAR: «Aspettami Paolo. Possibile mano! Mi sembra carambolata fortuita. Ok vogliamo l’azione dalla 16 metri, vai! Vado avanti. Aspetta qui. Qua non ho bandierine. Qui voglio vedere, la tocca probabilmente. Braccio, ma non è assolutamente volontario. Dammi l’altra telecamera! Dalla camera dietro mi sembra un movimento naturale. Si sta girando di corsa. Non vede nemmeno il pallone. Francesco, Marco, gol regolare!».

IL COMMENTO – Questo, invece, il parere di Matteo Trefoloni, in disaccordo con quanto detto precedentemente da Luca Marelli, subito dopo aver ascoltato l’audio: «Confermo che noi pensiamo che è un gol regolare. Il pallone arriva da dietro, quindi in qualche modo inatteso, il giocatore si sta muovendo per prendere il pallone e non si aspetta che possa carambolare nel braccio. Non riusciamo a vedere un braccio largo a punto tale da rendere il calciatore più grande col movimento delle braccia, come in occasione del rigore concesso. Se fosse lo stesso Lapadula a segnare dopo aver controllato con il braccio, allora la rete andava annullata. Se il tocco del pallone, accidentale, arriva a un compagno, questa rete è regolare. Noi non ci aspettavamo un calcio di rigore se a toccare il pallone fosse stato il difensore».