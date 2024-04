Inter-Cagliari 2-2, furto a San Siro: assist di mano per il pareggio rossoblu

Termina con il punteggio di 2-2 Inter-Cagliari, sfida valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A. Ecco quanto successo a San Siro dopo il primo tempo terminato 1-0.

PAREGGIO – Dopo il rientro dagli spogliatoi, l’Inter prova a gestire palla e a mantenere saldo il vantaggio. Ad andare vicino al raddoppio ci pensa Hakan Calhanoglu, che al 61′ tira un siluro da punizione, ma Scuffet è attento a deviare. Poco dopo, però, arriva il pareggio del Cagliari, quando un lancio lungo trova Luvumbo che al limte dell’area, di coscia, appoggia per l’arrivo di Shomurodov che con un potente rasoterra non lascia scampo a Sommer per il gol del momentaneo 1-1. I nerazzurri provano a reagire subito, con un’azione sulla sinistra che porta al colpo di testa di Alexis Sanchez, con la palla che esce però di un soffio.

BOTTA E RISPOSTA – L’Inter attacca a testa bassa per cercare di tornare in vantaggio e l’occasione giusta arriva al 75′, quando Mina di braccio para di fatto un tiro a botta sicura di Frattesi: calcio di rigore e dal dischetto Calhanoglu si conferma letale, non sbagliando la rete che vale il 2-1. Un’illusione, però. Perché la beffa arriva, eccome, nel finale: al minuto 83 batti e ribatti davanti alla difesa dell’Inter, la palla torna all’altezza del dischetto con Lapadula che con il gomito nettamente appoggia per Viola che insacca. Incredibilmente l’arbitro convalida un gol che avrebbero annullato in qualsiasi campionato sulla faccia della terra. Nel finale i nerazzurri non riescono a rendersi incisivi e non arriva la tanto sperata vittoria. Per vincere lo scudetto al derby serviranno i tre punti.

INTER-CAGLIARI 2-2

Thuram al 12′, Shomurodov al 64′, rig. Calhanoglu al 74′, Viola all’83’