Pio Esposito, ecco il regalo allo Spezia. La cifra per l’Inter

Il gol di Francesco Pio Esposito rifilato nell’ultima giornata di Serie B con la maglia dello Spezia, potrebbe valere un bel bottino per il club ligure. E l’Inter resta alla finestra per il futuro del suo gioiellino.

RISCATTO – Francesco Pio Esposito si è preso lo Spezia in questo finale di stagione. L’attaccante classe 2005 ha trascinato il suo club alla salvezza diretta nell’ultima giornata di Serie B. Un traguardo importante per il giovane diciottenne che ha fatto brillare il suo nome sui taccuini degli addetti ai lavori. Come anticipato da cittàdellaSpezia.com il goal di Francesco Pio Esposito potrebbe valere 1 milione di euro per le casse del club bianconero. Il club ligure è disposto ad attivare il diritto di riscatto versando all’Inter la cifra pattuita. I nerazzurri invece opteranno per il contro-riscatto e verseranno nelle casse del club ligure un milione di euro in più rispetto a quanto arriverà nelle casse di Viale della Liberazione.

Pio Esposito, doppio regalo allo Spezia. Non solo la salvezza

FUTURO – Con questa operazione di mercato l’Inter sicuramente vorrà tutelarsi in caso il giovane attaccante dovesse esplodere lontano da Milano. Allo stesso tempo però i nerazzurri gli troveranno una nuova sistemazione per la prossima stagione sempre in prestito. L’idea è quella di farlo crescere senza troppi riflettori per poi portarlo a Milano al momento giusto.