Ferrara: «Inter e Napoli, fatto il vuoto! Juventus, altro che vantaggio»

L’Inter, così come il Napoli un anno fa, ha vinto con largo margine la Serie A. L’ex difensore Ferrara, in studio nella puntata di stasera di Super Tele su DAZN, mostra cosa invece stia mancando alla Juventus.

IL DISTACCO – L’Inter sta chiudendo la Serie A con un nettissimo vantaggio in classifica sulla seconda. Che, ormai senza più possibilità di stravolgimenti, sarà il Milan. Lo stesso l’aveva fatto nel 2022-2023 il Napoli, con un’altra costante: la Juventus molto staccata. Un qualcosa che Ciro Ferrara non sembra particolarmente gradire, lui che ha avuto un lungo trascorso in bianconero da giocatore prima e allenatore poi.

Le parole di Ferrara sul divario fra Inter, Juventus e Napoli

LA DISTANZA – Ecco come si è espresso Ferrara: «Consideriamo il fatto che, in questi due anni, ci sono state due squadre come Inter e Napoli che hanno preso un grande distacco e fatto il vuoto. È chiaro che una squadra come la Juventus ha la necessità di stare in Champions League, ma anche di lottare per lo scudetto. A inizio stagione si diceva che la Juventus avrebbe avuto dei vantaggi dal non fare le coppe: non è vero. La Champions League ti dà delle motivazioni continue, rispetto al dover stare a casa a guardare le squadre avversarie a giocarsi questa competizione».