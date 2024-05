Le priorità dell’Inter dopo il rifinanziamento: aperto il fronte rinnovi – SM

L’Inter intende concretizzare il lavoro già svolto in parte sul mercato e blindare due dei suoi big come Nicolò Barella e Lautaro Martinez. Dopo l’ufficialità del finanziamento garantito da Pimco, la dirigenza nerazzurra proverà a chiudere per il loro rinnovo e per blindare il tecnico Simone Inzaghi.

CAPITOLO CALCIATORI – L’Inter vuole accelerare sul fronte dei rinnovi, dopo aver chiuso l’accordo con Pimco per il finanziamento del debito. Come riportato da Sport Mediaset, Steven Zhang è ben conscio dell’importante lavoro sin qui svolto da Marotta e Ausilio per blindare Nicolò Barella e Lautaro Martinez in vista delle prossime stagioni. Per conseguire sul piano formale il rinnovo del contratto dei due big del club nerazzurro sarà necessario uno sforzo economico, già messo in conto, tale da garantire ai due calciatori quell’adeguamento dell’ingaggio richiesto in conformità alle proprie prestazioni stagionali.

CAPITOLO ALLENATORE – Allo stesso tempo, l’Inter intende continuare la propria esperienza insieme a Simone Inzaghi, tecnico nerazzurro il cui valore sta venendo riconosciuto dopo la conquista della seconda stella. L’allenatore dell’Inter dovrebbe ricevere un ritocco dell’ingaggio fino ai 6 milioni di euro annui, con una scadenza contrattuale fissata nel 2027. L’idea di entrambe le parti è quella di proseguire la propria avventura assieme, con l’obiettivo di scrivere nuove pagine vincenti di una storia già impreziosita dalla conquista di 6 trofei.