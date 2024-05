Barella tra i migliori centrocampisti italiani: sopravanza un ex Juventus!

Barella continua a raccogliere consensi per le sue prestazioni con l’Inter e la Nazionale Italiana. L’ultima nota di merito arriva dalla rivista FourFourTwo, che ha pubblicato la lista dei 32 migliori centrocampisti italiani della storia. Il centrocampista dell’Inter, tra le altre cose, sopravanza di una posizione una leggenda della Juventus.

LA CURIOSITÀ – L’autorevole portale inglese FourFourTwo ha inserito l’interista Nicolò Barella nella lista dei 20 migliori centrocampisti italiani della storia. Il nerazzurro, nominato per il Pallone d’Oro del 2021, viene inserito davanti a Claudio Marchisio, leggenda della Juventus ora al commento delle partite calcistiche. Un altro dato interessante è che il calciatore sardo dell’Inter viene a essere considerato come il terzo miglior italiano in attività, alle spalle di Jorginho (14esimo) e Marco Verratti (12esimo).

Barella si gode il riconoscimento internazionale: il centrocampista dell’Inter è ormai una star

I COMPLIMENTI – A proposito del centrocampista classe 1997, il portale inglese non rinuncia a sottolineare le sue enormi qualità sul rettangolo di gioco. Motivo del suo meritarsi quella posizione in classifica. Nello specifico, l’italiano viene definito in questi termini: «Uno dei più importanti centrocampisti nella prima metà degli anni ’20 del 2000, nonché star di Euro2020». Un riconoscimento ulteriore per un calciatore che non finisce di migliorare, con sempre nuovi obiettivi fissati nel suo orizzonte.