L’Inter pensa al quinto attaccante: nome nuovo da una rivelazione – SI

L’Inter sta valutando se avere un quinto attaccante in rosa nella prossima stagione. In attesa di capire come sarà composto il reparto offensivo c’è un nome nuovo: lo dà Palmeri in collegamento per Sportitalia Mercato.

UNO IN PIÙ – Lautaro Martinez, Marcus Thuram, Marko Arnautovic e Alexis Sanchez. Questi i quattro attaccanti dell’Inter in questa stagione, con gli ultimi due – soprattutto – che più volte hanno avuto problemi fisici e non sono riusciti a dare un grande apporto. Motivo per cui molti tifosi hanno chiesto un’aggiunta: portare il reparto a cinque, per avere più alternative. C’è già Mehdi Taremi, in arrivo dal Porto, e – purtroppo – tornerà Joaquin Correa dopo la fallimentare esperienza al Marsiglia. Ma per l’Inter la situazione mercato in avanti non è finita qui.

L’Inter può aggiungere un quinto attaccante: il nome nuovo

LA NOVITÀ – La scorsa settimana, Piero Ausilio ha ribadito come il reparto offensivo sarà ancora con quattro giocatori. Ma Tancredi Palmeri non è affatto convinto che, a settembre, l’Inter avrà davvero lo stesso numero di attaccanti di questa stagione. Anzi: il giornalista, in collegamento dal centro di Milano per Sportitalia Mercato, dà un nome nuovo. Ecco di chi si tratta: «Sul mercato l’Inter sta pensando a un quinto attaccante. Con delle caratteristiche: non deve costare molto, deve accettare di essere non una prima scelta o essere in prospettiva. Il nome nuovo è quello di Dan Ndoye del Bologna». Che ha appena conquistato l’aritmetica qualificazione in Champions League, col primo gol in Serie A sabato a Napoli.