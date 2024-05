Lautaro Martinez si sblocca: rinnovo e poi volo per gli Stati Uniti

Lautaro Martinez torna al gol: l’Inter si gode il suo capitano in attesa del rinnovo di contratto. Adesso servirà restare concentrati.

FUTURO – L’Inter e Lautaro Martinez si ritroveranno a fine stagione per definire il rinnovo di contratto. L’attuale accordo scadrà il 30 giugno del 2026 e le due parti si siederanno a tavolino per sistemare il tutto e continuare insieme. Nonostante gli intoppi legati allo stipendio, con qualche milione di distanza, le due parti salvo clamorosi ripensamenti continueranno insieme. Il management dell’Inter – in primavera – si era incontrata a Madrid con l’entourage del Toro, ossia il suo agente Alejandro Camano. Un incontro filato liscio, che ha lasciato ben sperare i tifosi. Se da un lato lo stesso Lautaro Martinez ha fatto capire di voler continuare a vincere con la maglia dell’Inter. Allo stesso tempo anche Giuseppe Marotta e Piero Ausilio hanno fatto capire che il rinnovo dell’attaccante argentino è solo questione di tempo.

Lautaro Martinez tra gol e futuro

ADESSO – Lautaro Martinez nel frattempo continuerà a portare in alto il nome dell’Inter, con la gara di domenica (ore 18) contro la Lazio che gli regalerà dei momenti indimenticabili. L’argentino alzerà davanti al pubblico di San Siro il suo secondo scudetto, il primo da capitano. Un momento storico per il club: con questo tricolore arriverà anche la seconda stella. Dopo il lungo stop tra marzo e aprile, Lautaro Martinez si è finalmente sbloccato nella gara contro il Frosinone. Ritrovando un gol che gli mancava dal 28 febbraio, quando aveva colpito in Inter-Atalanta. Adesso invece le ultime due uscite prima del rinnovo (si spera) e della partenza per gli StatI Uniti in vista della Copa América. Dove sarà uno dei grandi protagonisti anche dell’Argentina.