Criscitiello: «Il Sassuolo senza l’Inter era in Serie B! A Frosinone no»

Il Sassuolo è sempre più vicino alla Serie B, a maggior ragione dopo la vittoria dell’Udinese a Lecce. Criscitiello, nel corso di Sportitalia Mercato, ricorda come senza l’1-0 all’Inter sarebbe già retrocesso.

VERDETTO INEVITABILE – Michele Criscitiello mette a confronto gli atteggiamenti delle squadre di Serie A già tranquille: «L’Inter questa settimana venerdì a Frosinone aveva poco da festeggiare, era più motivata. Ha festeggiato di meno e gliene ha date cinque. Genoa e Milan sono le squadre che, in questo momento, meritano un applauso. Il Genoa sta facendo un qualcosa di importante: ha massacrato il Cagliari, ha ammazzato il Sassuolo. Il Milan non ha guardato in faccia al Cagliari e ha vinto. Alberto Gilardino esce da trionfatore da questo finale: noi eravamo abituati a un altro Genoa quando inizia il caldo, dicevamo “attenzione” ad aprile e maggio. Invece ha cambiato mentalità e bisogna fargli applausi».

Criscitiello condanna Sassuolo-Inter, ma non tutta la Serie A

I COMPLIMENTI – Criscitiello prosegue, con un occhio alla classifica: «Meglio tre-quattro punti in meno, uno o due acquisti sbagliati ma quest’onestà. E complimenti anche al Milan per quello che sta facendo: non guarda in faccia a nessuno. Se non avesse vinto il Sassuolo con l’Inter oggi sarebbe già retrocesso. Ha vinto coi campioni d’Italia, altrimenti oggi sarebbe il secondo verdetto aritmetico: il Sassuolo in Serie B».